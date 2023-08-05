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宜蘭工廠曳引車釀1死1傷意外 職安署將調查肇因

中央社／ 宜蘭縣5日電

一輛水泥貨運曳引車2日在宜蘭某工廠發生工安意外，造成1人死亡1人受傷。宜蘭縣勞工處今天表示，這起意外到底是設備故障或人員操作異常引起，有待勞動部職安署進一步釐清。

宜蘭縣警消2日中午獲報，指來自桃園一輛水泥貨運曳引車在蘇澳鎮某工廠內發生工安意外事故。

經警方了解，馮姓水泥貨運曳引車駕駛當時因車頂裝卸蓋無法正常開啟，尋求簡姓男員工與王姓男友人協助。過程中，因不明原因導致氣壓蓋彈起，造成簡男與王男摔落在地。

事發後，簡男頭部外傷，經送往醫院搶救後，昨天宣告不治；王男無明顯外傷，送醫後暫無大礙。

勞工處表示，這起工安意外原因到底是設備故障或人員操作異常引起，有待勞動部職業安全衛生署進一步調查釐清。

工安 宜蘭 勞動部

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