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影／汽車自撞翻車駕駛棄車跑了 原來又是酒駕
新北汐止區大同路今天下午發生汽車疑自撞中央分隔島紐澤西護欄後翻車，警方到場發現車內無人，經查車籍找到車主，原來肇事林姓男子為車主父親，因涉嫌酒駕自撞才會棄車逃跑。右手骨折林男於事發2小時後，自動至警局到案，酒測值0.21毫克，警詢後將依公共危險罪嫌送辦。
新北市汐止警方今天下午2時5分獲報，汐止區大同路一段往北市方向發生翻車事故，員警迅速趕抵只見一輛撞上中央分隔島紐澤西護欄側翻的白色豐田汽車，前保險桿已脫落在地，但竟車內竟無人，駕駛疑肇事後自行脫困並逃離現場。
經調閱車籍資料連繫車主，才知原來肇事駕駛為車主父親林姓男子（43歲）於今天下午4時15分由兒子陪同到汐止警分局到案，警方立即實施酒測，酒測值為0.21毫克。
據了解，肇事林男到案後辯稱，是因油門被卡住才失控撞上分隔島，也導致右手骨折受傷，因有喝酒才會忍痛棄車逃跑，警詢後將依公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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