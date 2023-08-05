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基隆市公車處司機颱風天偷油？油箱留手印市府報警查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市公車處某分站傳出一名駕駛員，在颱風天涉嫌分4次抽取別輛公車油箱內柴油，其他機警的同事檢查自身車輛油量時發留有油漬的手印才發現。市公車處報警，警方將傳喚到案釐清。

市公車處調查，某分站一名駕駛員在上班期間，涉嫌抽取別輛公車油箱內之柴油，其他機警的同事於檢查自身車輛油量時，發現車身油箱處留有油漬的手印，通報公車處相關主管查證，懷疑有人偷抽油。

沒想到市公車處調監視器後發現偷抽油的是自家人，因此昨天報請市警第二分局協助調查，這名抽油的駕駛員表示，是倒入自己開的公車使用，但公車處懷疑說詞，去向還待釐清。

第二分局表示，將傳喚該名駕駛釐清是竊盜還是侵占，市公車已調監視器並報案，初步調查該輛公車遭某駕駛分4次抽取柴油，約抽取14公升，損失392元。

基隆市公車處司機颱風天偷抽油？油箱留手印市府報警查。示意圖非當事公車／記者游明煌／攝影
基隆市公車處司機颱風天偷抽油？油箱留手印市府報警查。示意圖非當事公車／記者游明煌／攝影

公車 監視器

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