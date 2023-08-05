基隆市公車處司機颱風天偷油？油箱留手印市府報警查

基隆市公車處某分站傳出一名駕駛員，在颱風天涉嫌分4次抽取別輛公車油箱內柴油，其他機警的同事檢查自身車輛油量時發留有油漬的手印才發現。市公車處報警，警方將傳喚到案釐清。

市公車處調查，某分站一名駕駛員在上班期間，涉嫌抽取別輛公車油箱內之柴油，其他機警的同事於檢查自身車輛油量時，發現車身油箱處留有油漬的手印，通報公車處相關主管查證，懷疑有人偷抽油。

沒想到市公車處調監視器後發現偷抽油的是自家人，因此昨天報請市警第二分局協助調查，這名抽油的駕駛員表示，是倒入自己開的公車使用，但公車處懷疑說詞，去向還待釐清。