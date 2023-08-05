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聯結車載物超高 撞壞號誌、堆高機墜落幸未傷人

中央社／ 新北5日電

劉姓聯結車駕駛今天載堆高機，行經新北中和區環河西路，因高度過高將交通號誌牌撞壞，堆高機也墜落在新北環快匝道，幸未壓到後方車輛。警方說，駕駛酒測值為0，將開單告發。

新北市警察局中和分局交通分隊長鄭文傑表示，今天上午約9時許接獲報案，在中和區環河西路三段與光環路二段，正要上新北環河快速道路匝道處，發生交通事故。

警方新聞稿說，經瞭解，聯結車的駕駛劉男，當時沿環河西路三段直行，要上新北環快。行經上橋處匝道時，因載送的堆高機高度過高，碰撞到橋上設置的道路交通標誌

事發後，交通標誌欄架掉落，阻礙交通。聯結車的堆高機也墜落在上橋的匝道，佔據車道無法通行。幸好交通號誌與堆高機墜落時，都沒有壓到後方車輛，也無人受傷。

警方說，派員封鎖現場，拖吊車到場移置車輛後，交通才恢復通暢。將調查、測繪並調閱監視器畫面，還原事發經過後，以違反道路交通管理處罰條例開單告發。

警方也呼籲貨車裝載應合乎規定，用路人行駛前務必檢查車輛及裝載物品是否符合規定，千萬不可貪圖方便影響其他用路人車安全。

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