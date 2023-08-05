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影／廂型車沿路左搖右晃連撞3車 駕駛酒測值嚴重超標

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市洪姓男子昨晚酒後駕駛廂型車行經中和區景新街399巷，沿路左搖右晃連撞3車，涉嫌肇事逃逸遭警方攔下，酒測值竟高達1.23毫克，嚴重超標，警詢後今依公共危險罪嫌送辦，肇逃部分另依違反道交條例開單告發。

洪男（67歲）昨晚7時許駕駛廂型車在中和區景新街399巷停車場往忠孝街方向行駛，洪男駛出停車場左轉後沿路左搖右晃，涉嫌先碰撞停放於路邊一輛機車，再碰撞停放於路邊小貨車，最後帶中口區忠孝街碰撞停放路邊汽車，造成3車受損。

警方獲報沿路循線追查最終在忠孝街查獲滿身酒味的洪男，警詢後今天依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，另針對洪男涉嫌肇事逃逸部分依違反道交條例開單告發。

中和警分局呼籲，預防酒駕人人有責，民眾飲酒後切勿抱持僥倖心態駕駛車輛，才能保護自己和用路人的安全，共同維護交通安全秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市洪姓男子昨晚酒後駕駛廂型車行經中和區景新街399巷，沿路左搖右晃連撞3車，遭警方攔下，酒測值竟高達1.23毫克，嚴重超標，警詢後今依公共危險罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市洪姓男子昨晚酒後駕駛廂型車行經中和區景新街399巷，沿路左搖右晃連撞3車，遭警方攔下，酒測值竟高達1.23毫克，嚴重超標，警詢後今依公共危險罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市洪姓男子昨晚酒後駕駛廂型車行經中和區景新街399巷，沿路左搖右晃連撞3車，遭警方攔下，酒測值竟高達1.23毫克，嚴重超標，警詢後今依公共危險罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
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新北市洪姓男子昨晚酒後駕駛廂型車行經中和區景新街399巷，沿路左搖右晃連撞3車，遭警方攔下，酒測值竟高達1.23毫克，嚴重超標，警詢後今依公共危險罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市洪姓男子昨晚酒後駕駛廂型車行經中和區景新街399巷，沿路左搖右晃連撞3車，遭警方攔下，酒測值竟高達1.23毫克，嚴重超標，警詢後今依公共危險罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市洪姓男子昨晚酒後駕駛廂型車行經中和區景新街399巷，沿路左搖右晃連撞3車，遭警方攔下，酒測值竟高達1.23毫克，嚴重超標，警詢後今依公共危險罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

酒駕 停車場

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