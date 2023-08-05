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登太武山秘境體力透支被救援 男子捐10萬助消防人員買設備

聯合報／ 記者江婉儀／金門即時報導

近年受疫情影響，不少民眾願意到戶外踏青，金門縣消防局第二大隊指出，近2、3年太武山受困受傷案件累計9件，一位謝先生日前登山時受困，被救援時有感消防人員救災辛勞，向第二大隊捐贈10萬元，第二大隊指出，此次民眾捐款可採購搜救欠缺裝備，將可有效提升救援效能。

太武山位於金門島中央，雖然海拔高度僅有253公尺，但已是金門的最高山，也是八二三炮戰重要紀念地。金門縣消防局第二大隊副大隊長董紀瑋指出，太武山受困受傷案件近2到3年總計9件，是比較新型的救援型態。

董紀瑋表示，6月2日時獲報，一位謝先生自行前往太武山的植物園南風隙古道登山，民眾因為走錯岔路迷失方向，雖然第一時間有常識自行脫困，但仍無法找回原本的路，謝先生自行打119求救，消防局獲報後，馬上以手機定位從兩個入山口派員搜救，約經過半小時就發現體力透支的謝先生。

另一位被救援的民眾，則是去太武山的蜈蚣出土一線天景點，同樣因為迷失方向受困，所幸沒有受傷，董紀瑋說，近年因為疫情影響，民眾選擇到戶外踏青，不少民眾自發性整理太武山秘境景點，但這些都是過去在地民眾或是軍方才會走的方向，由於沒有明顯標誌，加上都是民眾獨自一人去登山，很容易錯過岔路就找不到回去的方向。

而日前受消防員獲救的謝先生，因為有感第一線人員日常執行救災、救護及山域救援的辛勞，決定捐贈10萬元，贈予第二大隊及金湖分隊、金沙分隊作為購置裝備器材，以實際行動支持消防工作，也讓消防人員感受到謝先生的溫暖好意。

董紀瑋表示，為讓此次善款發揮最大功效，將會採購執行山域搜救還欠缺的裝備，如救援戰術背包、全身式吊帶、救助器材及照明設備等，添增救援利器，將可有效提升救援效能。

金門一位謝先生日前登山時受困，被救援時有感消防人員救災辛勞，向金門縣消防局第二大隊捐贈10萬元。圖／金門縣消防局第二分隊提供
金門一位謝先生日前登山時受困，被救援時有感消防人員救災辛勞，向金門縣消防局第二大隊捐贈10萬元。圖／金門縣消防局第二分隊提供
金門縣消防局第二大隊指出，此次民眾捐款可採購搜救欠缺裝備，將可有效提升救援效能。圖／金門縣消防局第二分隊提供
金門縣消防局第二大隊指出，此次民眾捐款可採購搜救欠缺裝備，將可有效提升救援效能。圖／金門縣消防局第二分隊提供

金門 疫情

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