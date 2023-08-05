女子投資虛擬貨幣遭騙200萬 想追討險遭2次詐騙

台南市洪姓女子年初投資虛擬貨幣遭詐騙逾新台幣200萬元，日前又在網路委託自稱可追討遭詐騙金錢的國際金融私務，對方要求先付68萬元，面交前洪女驚覺可疑報案，警埋伏當場逮捕送辦。

40多歲的洪女今年初投資虛擬貨幣泰達幣，遭詐騙200萬餘元，日前在網路上看到有人分享成功追討案例，便向自稱「國際金融私務」專員委託追討遭詐金錢，聲稱只要68萬就可追回200萬，效率比警察好。

洪女聽信詐騙花言巧語，同意相約交付68萬報酬金，不過面交前，洪女經驚覺可疑，先到台南市警局第五分局立人派出所詢問，警方一眼識破是詐騙，便跟洪女聯手，佯裝配合交付款項。

員警到場埋伏，46歲黃姓男車手開著小貨車取款，待洪女交付款項時，遭當場逮捕，黃男聲稱是自己也是被害人，兼職做送包裹的工作。警方現場查扣贓款及嫌疑人手機1支，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署。

警方呼籲，詐騙集團手法多變，務必小心「2次詐騙」，呼籲民眾須尋求正規的法律訴訟程序，切勿聽信陌生人，遇有可疑請撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。