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影／高雄婦擔心騎車沒後照鏡被警開單 想出這一招下場更慘
游姓婦人因機車後照鏡壞掉，唯恐騎車上路被警方查獲開罰，在高雄鳳山區路邊將他人同款機車的後照鏡偷拔裝上自己機車，被害人發現後照鏡不翼而飛報警，警方調閱監視畫面，發現游婦行竊蹤影，通知到案，游「因小失大」被依竊盜罪嫌送辦。
警方指出，前天上午11時許，葉姓女子（50歲）到鳳山分局文山派出所報案，指機車停放在鳳山區八德路、園藝試驗所圍牆旁，要騎車離去時，發現左邊後照鏡竟然不見，因後照鏡要價400元，葉不甘損失，報警揪賊。
警方受理後，隨即調閱周遭監視器，發現一名騎乘和葉女同款機車的婦人，沿路找尋下手目標，發現葉女的機車後，偷走後照鏡離去。
警方以車追人，當天下午4時許通知游姓婦人（66歲）到案說明。游婦懊悔表示：「因騎車沒後照鏡，深怕會被警察攔查開罰，所以才先借用別人的後照鏡」。
警方聽聞游婦陳述哭笑不得，告誡游婦「偷後照鏡的行為更麻煩」，游因竊盜行為，警詢後，被警方依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。
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