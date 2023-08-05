快訊

影／仁愛鄉變9孤島 鄉長：斷水斷電3天了快請國軍救援

全身瘀傷！女童疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

影／聯結車載送堆高機衝上新北環快 高架號誌牌應聲被撞落

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上，也導致所載運的堆高機不堪撞擊，也掉落在上高架道路匝道上，造成交通中斷受阻，警方管制現場並找來吊車吊離排除。闖禍的劉男酒值為零，將依違反道交條例開單告發。

據了解，聯結車駕駛劉男（63歲）沿中和區環河西路三段往板橋方向直行，在中和區環河西路三段與光環路二段路口，欲上新北環快處，行經上橋處因載送堆高機高度過高，碰撞橋上設置道路標誌，致標誌欄架掉落發生交通事故。

因聯結車及掉落堆高機各占據上新北環快匝道兩線道，一度導致現場交通現無法通行，動員6名警力及2名義交封路進行交管，找來吊車及拖吊車移置占道路肇事車輛。

中和警分局呼籲，貨車裝載應合乎規定，用路人行駛前務必檢查車輛及裝載物品是否符合規定，千萬不可貪圖一時方便影響其他用路人、車安全。

聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝
聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上。記者王長鼎／翻攝

標誌

延伸閱讀

影／50噸吊繩斷裂砸紅綠燈 桃園吊車翻7小時才通車惹民怨

影／桃園聯結車見紅燈急煞停 所載吊車翻覆砸壞後方小貨車

逃逸移工漫步鐵軌、爬高架外牆 自強號慢行通過驚見他遭輾斃

影／行車糾紛爆互毆 2聯結車兄弟蛇行擋路包夾罪加一等

相關新聞

新北女童全身瘀傷 疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

新北市淡水區7歲女童昨天疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，造成女童全身多處瘀青，氣的家長透過臉書《細說淡水》貼...

濫用資源？高雄登革熱噴藥要救護車載臥病者惹議 消防局說話了

網路社群傳出消防基層質疑聲音，暗指高雄市登革熱噴藥，卻要救護車把臥病在床的送到醫院，質疑不符緊急救護程序，「濫用資源從政...

影／聯結車載送堆高機衝上新北環快 高架號誌牌應聲被撞落

聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路...

花蓮75歲老翁山區失聯 百人連日搜尋找不到突現身獲救

花蓮縣壽豐鄉一名75歲簡姓老翁7月底離家未歸，吉安、鳳林警方會同多個單位一連4天出動上百人、空拍機在山區搜索，只發現他的...

新北又見機車上登山步道 警回「查無情形」挨批不如不回

新北市有民眾在「汐止集團」臉書社團貼上，有人把機車騎上汐止大尖山登山步道，汐止所員警回應派員到場未發現，但民眾質疑照片車...

沒計程車來坐巡邏車 6名日本旅客受困貓空遇警解危

上個月14日6名日本旅客到貓空山上遊玩，一時不慎錯過貓纜及巴士，無法下山，附近店家都打烊，又找不到計程車，著急發愁時，遇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦