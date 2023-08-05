影／聯結車載送堆高機衝上新北環快 高架號誌牌應聲被撞落

聯結車駕駛劉姓男子今天上午載送堆高機行經新北市中和區環河西路三段直行上新北環快時，疑似一時疏忽，將高架號誌牌撞飛掉落馬路上，也導致所載運的堆高機不堪撞擊，也掉落在上高架道路匝道上，造成交通中斷受阻，警方管制現場並找來吊車吊離排除。闖禍的劉男酒值為零，將依違反道交條例開單告發。

據了解，聯結車駕駛劉男（63歲）沿中和區環河西路三段往板橋方向直行，在中和區環河西路三段與光環路二段路口，欲上新北環快處，行經上橋處因載送堆高機高度過高，碰撞橋上設置道路標誌，致標誌欄架掉落發生交通事故。

因聯結車及掉落堆高機各占據上新北環快匝道兩線道，一度導致現場交通現無法通行，動員6名警力及2名義交封路進行交管，找來吊車及拖吊車移置占道路肇事車輛。