花蓮75歲老翁山區失聯 百人連日搜尋找不到突現身獲救
花蓮縣壽豐鄉一名75歲簡姓老翁7月底離家未歸，吉安、鳳林警方會同多個單位一連4天出動上百人、空拍機在山區搜索，只發現他的機車。失聯多日後，今天傳回好消息，簡翁在附近產業道路被人發現，送至鳳林山興派出所，因多天沒進食顯得虛弱，警方提供泡麵果腹後，已由家人平安帶回。
簡姓老翁獨居在壽豐鄉，他的妹妹本月1日報警，表示前一天到哥哥家中探視，發現哥哥出門且沒帶手機，擔心發生意外。吉安警分局立即調閱監視器，掌握簡翁是騎機車沿台11線轉入花46線，距住家約3、40公里，轄區水璉派出所展開協尋，8月3日在花46線14.5公里處發現簡翁的機車，車上有衣物、飲水，人不見蹤影。
連日來吉安、鳳林警方與義警、紅十字會、林務局及熱心的水璉部落居民、地方人士，出動上百人在山區擴大地毯式搜索，岔路、工寮都不放過，因機車車身有刮痕，鳳林警方還到轄內醫院查找看是否有車禍身分不明人士入院，都沒收穫。
今天上午8時許，熱心的凌姓男子將失聯6天的簡翁送到山興派出所，他說，在花46線12公里處看見簡翁，見對方全身髒兮兮且身體虛弱，將他送到派出所。簡翁告訴警方，想走路回家但找不到路，這幾天僅吃一點野菜、果實裹腹，警方檢視簡除身體虛弱，並沒有外傷，送上泡麵、飲水讓簡翁進食休息後，聯繫他的妹妹帶回，並依規定辦理撤尋。
簡翁被發現的地方，距離機車僅2公里多，為何大隊人馬找了好幾天都沒找到？警方研判簡翁可能是迷路獨自在山徑亂走，偏離產業道路，才沒有被搜救人員發現，幸好能夠平安回家。
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