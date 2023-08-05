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高雄七旬翁駕車側翻衝撞2車 自稱「車輛失控」酒測值0

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄74歲林姓男子前天駕車行經仁武區仁雄路口時，因不明原因失控側翻，衝撞停等紅燈前的兩輛轎車後，整輛車垂直路面橫躺在巷口前，所幸，2車無辜遭殃的駕駛均無受傷，林男輕傷送醫後已無大礙，詳細肇事原因仍待警方釐清。

警方指出，事故發生在當天下午6時許，正值交通尖峰時段，初步調查，現場3方駕駛皆無酒駕，林男除受到驚嚇外，肢體也有部分擦挫傷，當時由消防救護員受往榮總醫院就醫。

至於事故肇事原因，林男自稱當時車輛突然失控，以至於向前碰撞前方車輛，詳細情形，仍待進一步調查釐清。仁武分局呼籲，駕駛人行經至路口時，務必減速慢行，注意車前狀況，避免行車憾事發生。

高雄仁武區仁雄路口有轎車側翻意外。記者古和純／翻攝
高雄仁武區仁雄路口有轎車側翻意外。記者古和純／翻攝
高雄仁武區仁雄路口有轎車側翻意外。記者古和純／翻攝
高雄仁武區仁雄路口有轎車側翻意外。記者古和純／翻攝

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