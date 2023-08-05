新北又見機車上登山步道 警回「查無情形」挨批不如不回

新北市有民眾在「汐止集團」臉書社團貼上，有人把機車騎上汐止大尖山登山步道，汐止所員警回應派員到場未發現，但民眾質疑照片車牌號相當清楚，批評「沒能力查還不如不要發言討罵」，汐止分局則回應公所將設牌告示。

新北市有許多登山步道，是民眾假日休閒健身好地方，但近來偶傳有民眾將機車騎上登山步道，不僅破壞山林生態也打擾安寧，今年三月就有越野車騎上小金瓜露頭遭民眾批評，今天又有民眾在社團貼上有機車上了大尖山登山步道。

而汐止所員警在下方留言表示經派遣員警到場並未發現有上述情形，若民眾有破壞公共設施或造成他人受傷等情形，警方仍會依法究辦。警方也會持續該地區加強巡視來維護民眾安全。如有需要請打汐止派出所聯絡電話。

不過民眾對於警方留言並不領情，表示「照片中車牌號碼很清楚，不能以車追人，請他們說清楚在作什麼嗎？、這麼明顯的事情還要說瞎話，按車牌追人不就好了，你這篇文倒不如不要回，省得給人駡、到場沒看到就沒事了，原來現在是這樣執法啊，真棒棒耶」。