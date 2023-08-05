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全身瘀傷！女童疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

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新北女童全身瘀傷 疑背不出九九乘法表 遭安親班老師責打

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區7歲女童昨天疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，造成女童全身多處瘀青，氣的家長透過臉書《細說淡水》貼出女童傷勢，並於今天上午前往警局對教師提告傷害。新北市教育局表示，已前往稽查，後續將依法處理。

據了解，7歲女童昨天在新北市淡水區一家美語補習班上課，疑因背不出九九乘法表，遭該班老師不當管教，導致女童肢體多處瘀傷，家長昨天晚上9時許接完小孩返家後發現，經詢問女童得知上述事宜遭不當管教，氣的上傳女童傷勢照片，並貼文臉書社群《細說淡水》寫道，被安親班老師打成這樣大家怎麼看？（第二次被打了，第一次沒驗傷）引發網友議論。

網友一面倒批評，有網友說「是否能公佈 安親班中的哪位老師所為？ 讓版上的各位家長能更加慎選」、「誇張!誇張!就不會背乘法有必要這樣嗎?是我我會氣炸去補習班翻桌了!」、「現在竟然還有在打小孩的安親班！」、「打就已經不行還打傷，哪一家」、「看這傷勢已經是全身被毆打，現在的老師敢這樣⋯應該是不要命了」、「提告 讓老師學習法治教育」等話。

對此，淡水警分局表示，家長今天上午10時許已前往派出所提告傷害，並通報教育局、社會局及新北婦幼隊依法查辦。

新北市教育局表示，聯繫負責人指稱，8月4日請該生背乘法表，因該生不配合及不專注，該師及負責人有以責打進行管教，當日已和家長聯繫道歉，將持續與家長溝通。教育局將於補習班營業時間盡速再次稽查，並已強烈要求該班教職員工務必落實正向管教，以保障學生權益。

後續將相關資料移由社會局依兒少法查處，倘經查證不當對待，將依兒童及少年福利與權益保障法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，本局並依補習及進修教育法進行不適任認定，倘經認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》

補習 淡水 安親班

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