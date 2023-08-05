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基隆男陳情兒遭霸凌卻不滿意回覆 市長室前咆哮被罰2千

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男子因認為小孩遭霸凌，到基隆市政府秘書長室陳情，因未得到滿意回覆，衝出該秘書長室，並朝向市長室一直大聲喧嘩，不聽警員勸阻，大聲要求市長出來說明。法官依違反社會秩序維護法判罰2千元。

基隆地院判決指出，一名男子因認其孩子在學校遭到霸凌，上月至基隆市政府陳情，先至秘書長室陳情，但他放大聲量且情緒不悅，但他未得到滿意回覆，非但不聽警員勸阻，還衝出秘書長室。

男子朝向市長室及公眾得出入的走道場所，一直大聲喧嘩，全然不聽警員勸阻，且在市長室前大聲要求市長出來說明。

法官認為，市長室前、走道為公眾得出入場所，案發時是公眾得出入場所的公務執行時間，已逾一般社會大眾所容許的合理範圍，且已逾公共場域中得合理期待不受侵擾的安寧秩序，已達滋擾該公眾得出入場所的安寧秩序。

依社會秩序維護法規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

法官審理指出，況基隆市政府的秘書長、市長對於陳情事件，必定重視並依法處理，如以上述行為實為不良示範，會引起人人學習效法，豈不是亂了法令規章，違反正當法律程序救濟，此風實不可長。雖情有可原，但建議男子以後遇事宜理性、勿衝動情緒高亢。

基隆市政府綜發處指出，市長謝國樑重視基層民意，上月18日起，每周二下午5時到6時30分，已恢復「市長與民有約」，民眾如有冤屈或需求反映都可來約。

為讓民眾有時間陳述說明，會談時由業務權責單位主管陪同說明及了解需求，每周接見以3案為原則，民眾有陳情必要時，可攜個人身分證並備妥陳情書狀，到市府服務中心登記，以利安排面見期程。

男稱小孩遭霸凌基隆市長室前咆哮，違反社維法判罰2千。記者游明煌／攝影
男稱小孩遭霸凌基隆市長室前咆哮，違反社維法判罰2千。記者游明煌／攝影

基隆 霸凌 謝國樑

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