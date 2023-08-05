影／台南女投資泰達幣被騙200萬 想追討差點再丟68萬

台南洪姓女子今年初因投資泰達幣遭到詐騙200餘萬元，日前在網路上看到有人分享成功追討的案例，便向自稱「國際金融私務」專員委託追討遭詐款項，但對方開口要先支付68萬元，察覺有異報警，昨在北區民德路面交時，市警五分局當場逮捕46歲黃姓車手。

警方調查，詐騙集團要求先支付追討報酬，準備面交現金68萬元給車手時，察覺有異，便到市警五分局立人派出所報案。員警受理報案後，請她佯裝配合交付68萬元款項，並將包裹置換為百元鈔票，由所長陳俞宏率6名員警到現場埋伏。

洪女下午2時許，依約前往民德路超商前交付款項時，警方當場逮捕黃姓車手，查扣贓款及其手機1支，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署。

分局長陳宇桓表示，請民眾務必小心「二次詐騙」！詐騙集團會設立群組，誆稱可以替被害人追回被詐騙的錢，並要求先收取報酬金，再用各種手法收取被害人金錢。他說，看似合理的追討服務，其實暗藏騙局，二次詐取被害人金錢。