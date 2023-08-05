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影／台南女投資泰達幣被騙200萬 想追討差點再丟68萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南洪姓女子今年初因投資泰達幣遭到詐騙200餘萬元，日前在網路上看到有人分享成功追討的案例，便向自稱「國際金融私務」專員委託追討遭詐款項，但對方開口要先支付68萬元，察覺有異報警，昨在北區民德路面交時，市警五分局當場逮捕46歲黃姓車手

警方調查，詐騙集團要求先支付追討報酬，準備面交現金68萬元給車手時，察覺有異，便到市警五分局立人派出所報案。員警受理報案後，請她佯裝配合交付68萬元款項，並將包裹置換為百元鈔票，由所長陳俞宏率6名員警到現場埋伏。

洪女下午2時許，依約前往民德路超商前交付款項時，警方當場逮捕黃姓車手，查扣贓款及其手機1支，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署。

分局長陳宇桓表示，請民眾務必小心「二次詐騙」！詐騙集團會設立群組，誆稱可以替被害人追回被詐騙的錢，並要求先收取報酬金，再用各種手法收取被害人金錢。他說，看似合理的追討服務，其實暗藏騙局，二次詐取被害人金錢。

警方提醒民眾，被害金額的償還，須尋求正規的法律訴訟程序，切勿聽信陌生人，遇有可疑請撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢，避免遭詐騙。

洪女昨天依約前往北區民德路超商前交付款項時，警方當場逮捕黃姓車手，查扣贓款及其手機1支等物。圖／讀者提供
洪女昨天依約前往北區民德路超商前交付款項時，警方當場逮捕黃姓車手，查扣贓款及其手機1支等物。圖／讀者提供
洪姓女子今年初因投資泰達幣遭到詐騙200餘萬元，日前在網路上看到有人分享成功追討的案例，便向對方委託追討遭詐款項，但對方開口要先支付68萬元，險遭二次詐騙。圖／讀者提供
洪姓女子今年初因投資泰達幣遭到詐騙200餘萬元，日前在網路上看到有人分享成功追討的案例，便向對方委託追討遭詐款項，但對方開口要先支付68萬元，險遭二次詐騙。圖／讀者提供
市警五分局立人派出所員警受理報案後，請她佯裝配合交付68萬元款項，並將包裹置換為百元鈔票，並派員警到現場埋伏。圖／讀者提供
市警五分局立人派出所員警受理報案後，請她佯裝配合交付68萬元款項，並將包裹置換為百元鈔票，並派員警到現場埋伏。圖／讀者提供

詐騙集團 車手 台南

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