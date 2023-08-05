「上禮拜才受理被騙千萬的」 北市內湖警一句話秒阻女匯款
洪姓女子遭遇網路假投資詐騙，日前到內湖某銀行準備匯款62萬元，稱「要幫老公買手表」，卻交代不出匯款對象，轄區陳姓巡警先前阻詐無數，獲報後立刻到場說明常見詐騙案例，洪女才驚覺受騙，打消匯款念頭。
警方調查，洪女7月間向台北市內湖某銀行行員供稱，匯款62萬元是要替丈夫購買名表，行員進一步關懷提問匯款對象，洪女卻含糊其詞、交代不清，行員懷疑洪女受騙，立刻報警處理。
轄區港墘派出所警員陳奎凱巡邏時獲報，立刻趕赴銀行了解情況。陳員從警10年，此前阻詐無數，平時也對偵辦詐欺案十分在行，知悉洪女狀況後，研判洪女確實遭受詐騙，馬上分享常見詐騙手法及個案，強調「我上禮拜才受理一件被騙1000萬元的案件」，洪女聽完才坦承，自己是要投資。
陳員發現，洪女在通訊軟體上加入投資群組，誤信假投資話術，只要下載投資APP並匯儲資金即可獲利，洪女才急著匯款至指定帳戶，所幸在匯款前有行員、員警攔阻，才保住財物。
警方呼籲，投資理財務必找具規模、可信賴的投資公司或專業經理人，切勿相信來源不明的簡訊，以免遭詐，民眾若遭遇可疑情事，可撥打165或110專線查證。
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