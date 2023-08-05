機車狂飆時速166公里被拍要扣照 交通新制上路桃園1個月取締上千件

交通新制6月30日上路，嚴重超速定義從超速60公里下修為40公里，但許多民眾不知情，桃園警方取締一個月共有1072輛汽機車因違規被吊扣牌照，也經常接到民眾陳情電話稱「我只超速40公里，為何被吊扣牌照6個月？」

桃園警方表示，道路交通管理處罰條例6月30日修正後，嚴重超速定義下修，除了可處新台幣6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，另有吊扣該汽車牌照6個月規定。

根據嚴重超速案件統計，6月30日至7月31日止，違規機車有466輛，最高時速達135公里，超速85公里，違規騎車則有606件，最高時速達166公里，超速106公里，不過與去年同期機車667件、汽車729件相比，大約減少2成3，顯見修法有助降低嚴重超速行為。

桃園市中壢區日前發生一起死亡車禍，一機車騎士疑似車速過快，見前方路口汽車左轉彎，急剎失控撞上汽車，結果不幸身亡。