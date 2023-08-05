「謝謝你救了我」87歲翁吃粽子噎到 替代役冷靜施救

24歲的高雄醫學大學呼吸治療學系畢業生許子豪，服兵役選擇到桃園市民政局服生活協助替代役，先前到龍潭訪視時，發現案主87歲的尹國縣臉色不對，疑吃粽子噎到，冷靜判斷後立即實施哈姆里克急救法順利救回，讓尹充滿感謝，現許服務將屆滿，也讓尹直呼「他是我遇過最好的替代役」相當不捨。

許子豪大學4年級時就在台大醫院胸腔科實習，累積照顧病人及豐富的急救經驗。為了善用所學，主動申請生活協助替代役，為傷殘軍人提供生活協助。

許子豪回憶，訪視當天他一如往常去幫尹國縣拿便當，返屋時卻發現他臉色漲紅、表情有異，手還掐著自己的脖子、不斷發出喘鳴聲，而另一隻手上捏著粽子，許猜測可能是吃粽子噎到。但因他身體太虛弱無法自行咳嗽，許當機立斷實施哈姆立克急救法，經過30分鐘，終於順利排除異物。

「如果那天子豪沒來，現在我已經不在了。」尹國縣談起當天的情況，還心有餘悸，他在過去當兵時因受傷導致下肢癱瘓，必須靠輪椅代步，生活無法自理，雖育有一兒一女，但女兒出嫁、兒子白天上班，多數時間他都獨自在家。

許子豪即將於9月8日役期屆滿退伍，「他是我遇過最好的替代役」尹國縣說，相當感謝他救了我，2人也合影留念並相約再見，希望延續這段難得緣分。