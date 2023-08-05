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高雄八旬婦颱風天外出看診 難敵強風吹倒騎樓滿身傷

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

卡努颱風不僅為中、南部山區帶來強降雨，也為高樓林立的都會區帶來強勁風勢，2日周三下午高雄88歲許姓婦人獨自前往離家不遠的診所就醫，沒想到，還沒來得及看診，強風就先把許婦吹倒在地，造成她滿身是傷，所幸經路人報案，許婦才在警消協助下就醫。

前天下午4時45分許，鹽埕分局接獲民眾報案指稱，在大公路與新興街口，有人路倒需要協助，當七賢路派出所警員尤經智到場後發現，許姓婦人因禁不住強勁風勢，被吹倒在地，造成她的手、臉有多處擦挫傷。

經了解，許婦獨居在鹽埕區北斗街某棟大樓，原本是為了要前往新興街上的家醫診所就診時，她雖高齡八旬仍獨力自己外出，但因當天颱風西南氣流影響，刮大風導致她重心不穩才不慎跌倒。

救護員詢問是否願意至醫院檢查，許婦堅持說自行走到前方診所就好，為避免她途中再度跌倒，警消共同攙扶她至診所就醫，並通知兒子許姓男子到場協助，結束一場虛驚。

許姓婦人高齡88歲獨自外出就醫被風吹倒。記者古和純／翻攝
許姓婦人高齡88歲獨自外出就醫被風吹倒。記者古和純／翻攝

卡努颱風 獨居 救護員

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