高雄八旬婦颱風天外出看診 難敵強風吹倒騎樓滿身傷

卡努颱風不僅為中、南部山區帶來強降雨，也為高樓林立的都會區帶來強勁風勢，2日周三下午高雄88歲許姓婦人獨自前往離家不遠的診所就醫，沒想到，還沒來得及看診，強風就先把許婦吹倒在地，造成她滿身是傷，所幸經路人報案，許婦才在警消協助下就醫。

前天下午4時45分許，鹽埕分局接獲民眾報案指稱，在大公路與新興街口，有人路倒需要協助，當七賢路派出所警員尤經智到場後發現，許姓婦人因禁不住強勁風勢，被吹倒在地，造成她的手、臉有多處擦挫傷。

經了解，許婦獨居在鹽埕區北斗街某棟大樓，原本是為了要前往新興街上的家醫診所就診時，她雖高齡八旬仍獨力自己外出，但因當天颱風西南氣流影響，刮大風導致她重心不穩才不慎跌倒。