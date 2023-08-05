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花蓮這路口半年開4千件跨雙白線罰單 研議改罰不讓行人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣花蓮市中山路與建國路口去年9月啟動科技執法，曾因辨識誤差開錯罰單，一度暫停，今年初重啟，半年來取締違規樣態以跨越雙白實線違規最多，開出超過4000張罰單。花蓮縣政府警察局表示，該路口交通事故不多且車流動線複雜，考慮取消跨越雙白實線，改取締車輛不停讓行人，正在研議，縣府也規畫路口改善工程。

中山路與建國路都是花蓮市區要道，屬於不對稱路口。花蓮縣警察局去年在路口設置動態違規科技執法系統，取締項目包括闖紅燈、跨越雙白實線、未依規定兩段式左轉及紅燈右轉。

系統啟用後，花蓮縣議員楊華美曾一天接獲多達8人反映收到「烏龍罰單」，陳情人說，明明經過時沒有行人，卻收到「不暫停禮讓行人」的2000元罰單。花蓮縣警察局考量用路人因駕駛習慣、路邊禁停的紅線斑駁而不慎被罰，去年11月15日起暫停執法，今年1月1日恢復。

花蓮縣警察局交通隊統計，重啟執法後，今年截至6月底共開出4235件罰單，平均一天超過20件，縣警局還專程前往宣導提醒駕駛注意，仍有民眾抱怨，收到罰單才發現路口有雙白線，還有南區的民眾到花蓮市洽公，因不熟悉路況，不慎吞下一張600元罰單，直說「這個路口好恐怖」。

楊華美近日再邀集會勘，花蓮縣警察局交通隊長張博皓表示，從統計數字分析，這個路口交通事故不是很多，但車流動線相當複雜，考慮把科技執法的「違規跨越雙白實線」改成「取締車輛不停讓行人」，其餘執法項目不變，目前還在研議評估。

花蓮縣政府建設處指出，該路口不管右轉或左轉，轉彎角度都非常大，行車視線也差，擦撞機率很高。目前規畫辦理路口改善計畫，朝未來將該路口調整為正交路口的方向規畫，使路口行車動線更加順暢，若規畫方案可行且取得共識後，預計明年改善完成。

花蓮 罰單 警察

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