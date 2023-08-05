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結束營業？豐原太平洋百貨報警：民眾勿受騙上當

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

不少人趁颱風天逛百貨，近日有臉書帳號疑假冒太平洋百貨豐原店粉絲頁，發文稱因結束營運而便宜販售童裝衣服，這2天頻頻跳出訊息，引發討論。豐原太平洋百貨表示，為維護消費者權益，昨已報警處理，並強豐原太平洋百貨未舉辦WHY AND 1/2品牌童裝特賣，民眾勿受騙上當。豐原警分局呼籲，可撥打165反詐騙專線查證。

臉書帳號名稱「太平洋百貨豐原店」，以知名童裝品牌紅底白字照片設為頭像，內文寫下「對不起，我們正式宣佈退出百貨正式歇業」等字眼，內文還提到「館內所有童裝一律批發價出清，買一送一」，並附上購物連結，吸引不少媽媽在群組討論，想下單搶便宜。

但仔細查看該粉絲網頁於前天設立，相關訊息有限，也與官方WHY AND 1/2品牌童裝官方粉絲頁不同。

豐原太平洋百貨表示，館內品牌WHY AND 1/2童裝確實已於6月份結束合約關係，但目前館內沒有販售該品牌相關特賣商品，與該粉絲頁照片訊息有所出入，呼籲消費者多方查證。昨天下午，業者已到頂街派出所正式報案，以維護消費者權益。

豐原太平洋百貨於臉書官網發出聲明：近日發現有專頁假冒豐原太平洋百貨臉書粉絲專頁販賣品牌童裝。為維護消費者權益本公司業已報警處理，在此聲明：豐原太平洋百貨未舉辦WHY AND 1/2品牌童裝特賣，請勿聽信非本公司粉絲專頁發佈之訊息。切勿點選連結並貿然下單付款或聽從賣方指示，避免損害自身權益及造成財產損失。

有臉書帳號疑假冒太平洋百貨豐原店粉絲頁，發文稱因結束營運而販售童裝衣服，這2天頻頻跳出訊息，引發討論。圖／擷取自臉書「太平洋百貨豐原店」
有臉書帳號疑假冒太平洋百貨豐原店粉絲頁，發文稱因結束營運而販售童裝衣服，這2天頻頻跳出訊息，引發討論。圖／擷取自臉書「太平洋百貨豐原店」
豐原太平洋百貨於臉書官網發出聲明，維護消費者權益。圖／豐原太平洋百貨提供
豐原太平洋百貨於臉書官網發出聲明，維護消費者權益。圖／豐原太平洋百貨提供
有臉書帳號疑假冒太平洋百貨豐原店粉絲頁，發文稱因結束營運而販售童裝衣服，這2天頻頻跳出訊息，引發討論。圖／擷取自臉書「太平洋百貨豐原店」
有臉書帳號疑假冒太平洋百貨豐原店粉絲頁，發文稱因結束營運而販售童裝衣服，這2天頻頻跳出訊息，引發討論。圖／擷取自臉書「太平洋百貨豐原店」

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