影／收據太假...高雄被害女突醒猛喊追車手 3熱心民眾幫逮人

高雄林姓女子網路投資股票，昨早正當她將現金40萬元交付給取款專員時，林女理智線接上，質疑對方取款收據太粗糙，沒想到，對方當下竟拿錢轉身就跑，氣得林女緊追在後，在超商內大喊「詐騙車手！」一旁熱心民眾見狀，也追了上去，車手剛逃過馬路，就被眾人壓倒在地。

據了解，林女經友人介紹，才加入網路上的股票交流小組，她見群組中眾人紛紛展示獲利情形，禁不住誘惑也想加入線上儲值投資，但客服人員卻對她說，「線上已滿額，只能以現金儲值。」林女不疑有他，約定客服員在明誠四路的超商內，以現金40萬元面交投資。

鼓山分局指出，這名自稱外務經理的江男拿出取款收據給林女時，讓林女質疑收據太過粗糙，一點細節說明都沒有，讓她質疑「收據好像假的！」江男一時不知如何回應，搶取40萬現金後，推了林女一把就逕自往超商外逃跑。

「詐騙車手！」林女當時氣得大喊，追在沈男後頭，一旁3名熱心男子見狀也跟了上去，驚險跑過四線道大馬路口追人，事後，林女對警方表示，車手騙走她的錢，還準備要坐上計程車落跑，幸好有熱心民眾幫助她追捕壓制車手在地。