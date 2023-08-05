影／不滿被叭 台中太平機車騎士堵飲料店全武行互告

台中市太平區前晚發生機車行車糾紛，31歲李姓女騎士因25歲董姓男機車騎士突然從店家切出，按鳴喇叭，引起董男不滿，到飲料店堵李女，雙方口角並上演全武行，董男見李女要報警，以機車推撞李女後離開現場。李女事後對董男提告傷害，董男也報案，並表示要告李女恐嚇、傷害。

從監視器畫面顯示，董男騎車到飲料店，待李女買完飲料後，上前理論，雙方一言不合口角，董男先踢李女機車一腳後要騎車離去，李女不讓董男離去，先拉住董男機車龍頭，雙方旋即衍生肢體衝突，董男見李女欲報警，以機車推撞李女後離開現場。

台中市警局太平分局宏龍派出所副所長林宗德說明，前晚6時許，李女騎機車由太平區光興路往一江橋方向行駛，因董男忽從路旁見店家外騎車切出，按鳴喇叭示意，董男不滿此舉，於是在李女購買飲料時上前理論，雙方口角發生肢體衝突，警方獲報後，隨即掌握董男身分，李女做完筆錄後離開，不久董男也來報案，並表示要對李女提告恐嚇、傷害，警方已檢具相關事證移送偵辦。