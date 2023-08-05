平安街上不平靜！轎車側翻路中央 高雄男疑闖禍肇逃

高雄梓官平安街上今天凌晨1時許突然冒出巨大撞擊聲響，驚動周邊住戶紛紛外出查看，街上竟出現一輛垂直側翻的銀色轎車，而它正對面的黑色轎車，車後方則有明顯遭撞的痕跡，居民擔心車內有人受困趕緊報警，不過，2車經警查看皆空無一人，疑駕駛闖禍逃逸，警方正追查釐清中。

事故現場地面，留下銀色車重摔側翻後滑行摩擦的痕跡，可見撞擊力道強烈，目擊者指出，警消搜查現場2輛毀損轎車，車內皆無乘客或駕駛。而翻覆的銀色車甚至電源沒關，車上仍播放著音樂，可見車禍當下，肇事駕駛疑似自行爬出，逕自逃離現場。

警方透過車牌查出車主後，隨即通知他到場說明，不久，自稱車主的女子出現，低調對警表示，兒子把她的車開出去後，目前完全聯繫不上。