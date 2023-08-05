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平安街上不平靜！轎車側翻路中央 高雄男疑闖禍肇逃

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄梓官平安街上今天凌晨1時許突然冒出巨大撞擊聲響，驚動周邊住戶紛紛外出查看，街上竟出現一輛垂直側翻的銀色轎車，而它正對面的黑色轎車，車後方則有明顯遭撞的痕跡，居民擔心車內有人受困趕緊報警，不過，2車經警查看皆空無一人，疑駕駛闖禍逃逸，警方正追查釐清中。

事故現場地面，留下銀色車重摔側翻後滑行摩擦的痕跡，可見撞擊力道強烈，目擊者指出，警消搜查現場2輛毀損轎車，車內皆無乘客或駕駛。而翻覆的銀色車甚至電源沒關，車上仍播放著音樂，可見車禍當下，肇事駕駛疑似自行爬出，逕自逃離現場。

警方透過車牌查出車主後，隨即通知他到場說明，不久，自稱車主的女子出現，低調對警表示，兒子把她的車開出去後，目前完全聯繫不上。

目前，警方正透過家屬通知肇事駕駛出面說明，並依肇事逃逸車禍案件進行偵辦，至於，肇事駕駛是否涉及酒駕，或另有隱情逃離現場，尚待警方釐清中。

銀色轎車疑撞擊路旁車輛側翻滑行路中央。圖／讀者提供
銀色轎車疑撞擊路旁車輛側翻滑行路中央。圖／讀者提供
高雄警方正在梓官車禍現場進行調查。圖／讀者提供
高雄警方正在梓官車禍現場進行調查。圖／讀者提供
銀色轎車疑撞擊路旁車輛側翻滑行路中央。圖／讀者提供
銀色轎車疑撞擊路旁車輛側翻滑行路中央。圖／讀者提供
銀色轎車疑撞擊路旁車輛側翻滑行路中央。圖／讀者提供
銀色轎車疑撞擊路旁車輛側翻滑行路中央。圖／讀者提供
黑色轎車左後方疑遭劇烈撞擊。圖／讀者提供
黑色轎車左後方疑遭劇烈撞擊。圖／讀者提供

車主 車禍 酒駕

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