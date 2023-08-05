台電包商翻車4死 非法移工曝光

台電包商翻車釀非法移工2死2重傷，桃園市政府調查結果出爐，認定事故屬職災。記者陳俊智/翻攝 卡努颱風侵襲，桃園復興山區前天發生車輛翻覆邊坡意外，釀2名台籍男子、2名泰籍男子死亡，另有1對泰籍男女重傷在加護病房治療中；桃園市勞動局調查，事故車輛是台電電塔改建工程外包商宇正營造下游小包商的工程車，車上4名外勞均為非法移工，將追究聘雇單位相關責任，並加以裁罰。

台電表示，就台電與包商宇正營造所簽的合約規定，不能聘用外籍移工，且先前也有到工地抽查，並無看到外籍移工；除了台電，宇正營造還有承攬其他公司的工程，所以實際情形要由宇正說明釐清。

宇正營造下游小包商工程車翻覆意外，發生在前天下午1時許，該車正準備前往復興山區進行電塔改建工程，結果行經台7線雪霧鬧橋附近轉彎處時，不慎翻落150米深的邊坡，車上5男1女全摔出車外，造成台籍廖姓包商、田姓員工和泰國籍男子阿沙、阿有4人死亡，泰籍男子阿吉和女子阿林則有骨折情形，分別送往國軍桃園總醫院和聖保祿醫院加護病房救治。

事發後，桃園市勞動局配合勞動檢查處啟動職災個管關懷慰問機制，查出工程車上4名泰籍男女均為非法移工，死亡的阿沙和阿有是來台工作後行方不明，阿吉和阿林則是最近持觀光簽證來台，因此將追究聘雇非法移工責任。

勞動局表示，由於生還傷者仍在加護病房治療，相關調查還在進行中，尚無法確認實際雇主身分或上游包商是否知情，權責釐清後會依法裁處，最重可能面臨75萬元的罰鍰。另外，針對死傷人員部分，目前已啟動職災個管慰問機制，死者部分也會聯繫泰國在台辦事處，協助家屬來台事宜。

勞動局勞檢處認為，上游承包商對下游包商應有監督責任，會再調查釐清原因和連帶責任。