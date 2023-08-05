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針筒藏火車椅 旅客被扎憂染B肝
有民眾於社群平台DCARD指出，近日搭乘台鐵時被藏在椅子縫隙的針筒戳到，擔心因此被感染B肝。鐵路警察局花蓮分局表示，已主動聯繫當事人，經查該名旅客是前天搭乘372次列車從台東到新左營站，主動追查案情。
民眾發文指出，近日搭乘台鐵，「坐下的時候沒看到針筒，移動位置時，手掌突然被戳一下超痛，一看怎麼有針筒藏在椅子縫隙。」事後台鐵僅說要釐清責任歸屬，不一定會賠償。他自己上網查到似乎是胰島素的針筒，擔心針筒主人還有什麼病，事後自己到醫院抽血化驗，很擔心「萬一得B肝我一輩子就這樣了！」
台鐵局指出，經查當下372次列車長有通報新左營站，即請該旅客至醫院就醫檢查，旅客表示要回台東後再到醫院檢查。此案應為先前坐在該座位的旅客不當遺留針頭所致，台鐵局已報警追查行為人；將續關懷被針筒扎到的旅客，同時責成負責車掃清潔公司，務必嚴格清掃，不得再有類似情形。
至於是否有相關賠償事宜，台鐵局僅說，將續關懷旅客。鐵警花蓮分局偵查隊長林榮祥說，還未接到被害人報案，但已主動跟發文的網友取得聯繫，將向鐵路局取得相關資訊追查。
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