快訊

開放陸客赴台自由行？陸網瘋傳相關消息 我移民署回應了

3分鐘連2起！台東地區晚間地震 最大震度4級

海警甫解除…澎湖SUP教練帶8人衝鎖港 受困海上險飄外海

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖縣今天下午3時10分許，有8艘9人玩SUP立槳的民眾於鎖港與烏坎間海域間，因風浪過大划不回岸邊，業者發現後前往鎖港安檢所報案，海巡隊隨即派遣線上巡弋3艇趕往搜救，並協調民船「安和順」協助救援，其中5人平安救上民船，2人自行游回，不過有2人受因在北側燈塔處，由海巡員施放小艇救起。

卡努颱風今天仍在台灣北部外海緩慢移動，在外圍環流影響下，全台海域風浪皆大，中午海上颱風警報甫解除，下午即有9人在SUP立槳業者帶領下，於鎖港與烏坎間海域體驗SUP立槳划行。

不過，西南氣流強勁，今天仍為澎湖帶來高達8級陣風，讓在鎖港體驗SUP滑行水上運動的9人，遭浪襲捲至離岸較遠處，9人8艘SUP立槳划不回來，從鎖港漂流至369燒烤外的鐵塔方向，在海中險象環生。

下午鎖港安檢所經業者通報後，海巡隊同步通知港區民船偕同前往救援，分別將受困9人一一救起，自鎖港里碼頭上岸，並由消防救護員將其中4名受傷遊客送至三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡員前往海上救援受困民眾。記者古和純／翻攝
海巡員前往海上救援受困民眾。記者古和純／翻攝
海巡員救援受困民眾上小艇後，載往鎖港碼頭上岸。記者古和純／翻攝
海巡員救援受困民眾上小艇後，載往鎖港碼頭上岸。記者古和純／翻攝
海巡員前往海上救援受困民眾。記者古和純／翻攝
海巡員前往海上救援受困民眾。記者古和純／翻攝

立槳 澎湖縣 海巡

延伸閱讀

海警解除超大豪雨狂炸南投累積500毫米 氣象局啟動大規模豪雨作業

卡努離台11點半解除海警 新北應變中心降至二級開設

中颱卡努最快中午前解除海警 12縣市豪雨特報南投升級超大豪雨

颱風卡努海警持續 中央災變中心籲勿至山區海邊

相關新聞

士林補習班倒閉被追討…老闆陳屍多時「屍首分離」 友曝先前早有跡象

台北市士林區某補習班年初突倒閉，部分家長上門追討剛繳交的補習費無果，負責人陳男前天卻被發現陳屍在補習班內，警方介入排除他...

海警解除!澎湖SUP教練帶8人出海體驗險飄外海

澎湖縣今天下午3時10分許，有8艘9人玩SUP立槳的民眾於鎖港與烏坎間海域間，因風浪過大划不回岸邊，業者發現後前往鎖港安...

水泥車左切對向車道挨批「說轉就轉的自信」 誇張行徑全被拍下

新北市五股區一輛預拌混凝土車，昨天下午在五股區成泰路三段直接左切到對向車道，旋即倒車進入一旁建築工地，差點與對向來車發生...

即時通報群組「發威」！苗栗查獲559件註銷車違規行駛

苗栗監理站為避免註銷號牌的車輛繼續行駛道路，危害其他用路人安全，與苗栗縣警察局交通隊及停管單位合作建立「註銷號牌即時通報...

台鐵座椅暗藏恐怖針筒…旅客被扎憂染病 花蓮鐵警緊急追查釐清

有民眾於社群平台DCARD指出，近日搭乘台鐵時被藏在椅子縫隙的針筒戳到，擔心因此被感染B肝。鐵路警察局花蓮分局表示，已主...

正裝慣竊才出警局又手癢 侵入住宅行竊謊稱警辦案勸「快去睡」

45歲謝姓慣竊前天因涉嫌市區多起竊盜案，到嘉義市二分局說明完，徒步離開走台1線至水上鄉，再度犯案沿路隨機偷竊5處，遭民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦