海警甫解除…澎湖SUP教練帶8人衝鎖港 受困海上險飄外海

澎湖縣今天下午3時10分許，有8艘9人玩SUP立槳的民眾於鎖港與烏坎間海域間，因風浪過大划不回岸邊，業者發現後前往鎖港安檢所報案，海巡隊隨即派遣線上巡弋3艇趕往搜救，並協調民船「安和順」協助救援，其中5人平安救上民船，2人自行游回，不過有2人受因在北側燈塔處，由海巡員施放小艇救起。

卡努颱風今天仍在台灣北部外海緩慢移動，在外圍環流影響下，全台海域風浪皆大，中午海上颱風警報甫解除，下午即有9人在SUP立槳業者帶領下，於鎖港與烏坎間海域體驗SUP立槳划行。

不過，西南氣流強勁，今天仍為澎湖帶來高達8級陣風，讓在鎖港體驗SUP滑行水上運動的9人，遭浪襲捲至離岸較遠處，9人8艘SUP立槳划不回來，從鎖港漂流至369燒烤外的鐵塔方向，在海中險象環生。

下午鎖港安檢所經業者通報後，海巡隊同步通知港區民船偕同前往救援，分別將受困9人一一救起，自鎖港里碼頭上岸，並由消防救護員將其中4名受傷遊客送至三軍總醫院澎湖分院就醫。