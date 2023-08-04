廁所設吊料口旁害人摔死 北市要求停工追刑事責任
北市勞動局表示，2日發生一起勞工墜落死亡意外，因流動廁所設在吊料口旁邊，工人如廁完踩空，直接從1樓摔到B2，不幸身亡；已令停工並追究雇主及相關人員刑事責任。
勞動局今天以新聞稿指出，大安區一處工地2日發生一起勞工墜落死亡職業災害案件。工地將水泥自1樓吊運至地下2樓，當時1樓地面吊料口鐵板掀開，而流動廁所設置於吊料口旁，罹災勞工如廁完畢，開門踏出流動廁所時，自吊料口墜落至地下2樓，墜落高度約8.5公尺，經送醫搶救仍宣告不治。
勞動檢查處長梁蒼淇表示，勞檢處獲報後立即派員實施勞動檢查，結果發現1樓吊料口作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備而肇災。
梁蒼淇說，初步研判該工地違反職業安全衛生法第6條第1項暨營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，現場先令1樓至地下樓層局部停工，等復工計畫送勞檢處審查合格後才准復工。
梁蒼淇指出，如缺失與勞工死亡有因果關係，後續將追究雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處新台幣30萬元罰鍰。
勞動局表示，北市7月至今已發生3起勞工因墜落死亡的職業災害，事業單位應注意工作場所如有高處作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設施，並提供勞工防止墜落防護設備。
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