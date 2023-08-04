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即時通報群組「發威」 苗栗查獲559件註銷車違規行駛
苗栗監理站為避免註銷號牌的車輛繼續行駛道路，危害其他用路人安全，與苗栗縣警察局交通隊及停管單位合作建立「註銷號牌即時通報機制」加強稽查取締，今年初至7月底透過警方攔查及跨機關合作，苗栗縣已收回註銷號牌共559輛。
苗栗監理站指出，新竹區監理所每月都定期提供註銷車輛清冊給苗栗縣停管單位，如果路邊停車收費員發現停車格停放註銷號牌車輛，會立即偵測到，並發送車號、停車位置等相關資料至LINE群組，即時通報監理單位和警方前往取締、拖吊車輛及收回車牌，遏止註銷牌照車輛違規上路。
依道路交通管理處罰條例第12條規定，汽車使用吊銷、註銷之牌照，對汽車所有人處3600元以上至1萬800元以下罰鍰，車輛會遭移置保管並吊扣牌照。
苗栗監理站表示，這類車輛大多因未參加定期檢驗導致被監理單位依法註銷牌照，也往往積欠違規罰鍰、牌照稅及燃料費，為避免車輛因逾期檢驗遭註銷牌照，請車主按行車執照指定驗車日期前、後1個月辦理車輛定期檢驗，以維護行車安全，至於車輛遭註銷牌照且不再使用者，應到監理所站辦理報廢，如要繼續使用應驗車後重新領牌。
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