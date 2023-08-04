即時通報群組「發威」 苗栗查獲559件註銷車違規行駛

苗栗監理站為避免註銷號牌的車輛繼續行駛道路，危害其他用路人安全，與苗栗縣警察局交通隊及停管單位合作建立「註銷號牌即時通報機制」加強稽查取締，今年初至7月底透過警方攔查及跨機關合作，苗栗縣已收回註銷號牌共559輛。

苗栗監理站指出，新竹區監理所每月都定期提供註銷車輛清冊給苗栗縣停管單位，如果路邊停車收費員發現停車格停放註銷號牌車輛，會立即偵測到，並發送車號、停車位置等相關資料至LINE群組，即時通報監理單位和警方前往取締、拖吊車輛及收回車牌，遏止註銷牌照車輛違規上路。

依道路交通管理處罰條例第12條規定，汽車使用吊銷、註銷之牌照，對汽車所有人處3600元以上至1萬800元以下罰鍰，車輛會遭移置保管並吊扣牌照。