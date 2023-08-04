台中不滿成交通新制祭品 小黃運將號召百車抗議陳情

台中計程車司機因不滿交通新制增加違規停車記點，嚴重影響生計，今號召大台中百輛計程車，到台中區監理所抗議、陳情，由台中市交通事件裁決處長黃士哲接受陳情書，並表示會將基層計程車駕駛心聲反映至交通部，讓計程車駕駛生計得以受到保障。

今年6月30起上路的道路交通管理處罰條例新制，增加違規停車記點，車輛記滿3點、司機記滿12點就要被吊扣駕照2個月，2年內被扣2次就要吊銷牌照、駕照。

台中直轄市計程車公會表示，交通新制已嚴重影響計程車司機生計，建議政府民眾檢舉、違規攝影，應取消記點歸責至駕駛人駕照上，在沒有配套措施前，計程車乘客在紅線區上下車，不可開

罰。火車站、公車站、高鐵站乘客下車，取消時間限制，並呼籲政府嚴格取締白牌車。

台中區監理所長楊聰賢表示，行政院今年7月25日召集交通部及警政署討論並請交通部會同內政部警政署盤點違規態樣，彈性執法，並於2周內檢討訂定具體明確的違規取締項目認定標準，相信近期內會有一套明確執法原則來向社會大眾解釋修法後相關疑慮。