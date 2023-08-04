台鐵座椅暗藏恐怖針筒…旅客被扎憂染病 花蓮鐵警緊急追查釐清

有民眾於社群平台Dcard指出，近日搭乘台鐵時被藏在椅子縫隙的針筒戳到，擔心因此被感染B肝。鐵路警察局花蓮分局表示，已主動聯繫當事人，取得乘車的車次、座位等資訊，主動追查釐清案情。

民眾發文指出，近日搭乘台鐵，「坐下的時候沒看到針筒，移動位置時，手掌突然被戳一下超痛，一看怎麼有針筒藏在椅子縫隙。」他說，事後台鐵僅說要釐清責任歸屬，不一定會賠償。他自己上網查到似乎是胰島素的針筒，擔心針筒主人還有什麼病，事後自己到醫院抽血化驗，很擔心「萬一得B肝我一輩子就這樣了！」

台鐵局今天指出，經查該名旅客於8月3日搭乘372次列車從台東到新左營站，在座位上被藏在椅背與椅座縫隙的針頭扎到，當下372次列車長有通報新左營站，即請該旅客至醫院就醫檢查，旅客表示要回台東後再到醫院檢查。

台鐵局表示，此案應為先前坐在該座位的旅客不當遺留注射針頭所致，台鐵局已報警追查行為人；將持續關懷被針頭扎到的旅客，同時責成負責車掃作業的清潔公司，務必嚴格執行清掃工作，不得再有類似情形發生。至於是否有相關賠償事宜，台鐵局僅說，將持續關懷旅客。

鐵警花蓮分局偵查隊長林榮祥今天表示，還未接到被害人報案，但已主動跟發文的網友取得聯繫，了解當時對方乘坐的車次與座位，將向鐵路局取得相關資訊後，主動追查釐清案情。