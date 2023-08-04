正裝慣竊才出警局又手癢 侵入住宅行竊謊稱警辦案勸緊去睡

45歲謝姓慣竊前天因涉嫌市區多起竊盜案，到嘉義市二分局說明完，徒步離開走台1線至水上鄉，再度犯案沿路隨機偷竊5處，遭民眾發現時，卻謊稱說「我是二分局警官在辦案，你緊去睡啦！」昨晚遭警方循線逮捕，謝男依涉嫌竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

45歲謝男喜好穿著白襯衫、西裝褲及皮鞋正裝犯案，2日一離開市區分局後，徒步走到水上鄉沿路行竊，2日深夜至3日凌晨於水頭、水上、大堀等村連續侵入住宅行竊，共5件，有民眾睡醒才驚見自己皮包怎丟在門口，才驚覺遭竊報案。

警方獲報調查，經現場採證及調閱監視器分析比對特徵及犯案模式，鎖定近日遭嘉義市警方函送謝姓竊嫌涉嫌重大，昨日兵分多路埋伏，晚間7時25分在嘉義市火車站後站發現謝嫌騎乘所竊取腳踏車，立即將其逮捕到案。