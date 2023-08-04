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汐止火車站外勒斃小黃運將　士檢依殺人罪起訴涉案醉漢

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子今年4月在酒後新北市汐止車站外與計程車司機林姓男子爆發口角，徒手鎖喉勒斃林男，遭逮送辦後羈押至今，士林地檢署偵結依殺人罪起訴移審，士林地院下午將開羈押庭決定是否續押。

檢警調查，40歲陳男4月6日清晨爛醉，在汐止火車站外尿急，直接對著一輛計程車便溺，引起該車司機64歲林男不滿，雙方因此爆發口角，陳男徒手鎖喉勒頸製林男昏迷。

民眾見狀報警處理，救護人員到場時林男已失去呼吸心跳，送醫不治；員警當場逮捕陳男，發現陳男酒測值達每公升1.07毫克，陳男案發後不斷對員警說「我喜歡你們」，酒醒後則稱前晚飲用多種酒品，事發過程「斷片全忘了」。

士林地檢署今偵結依殺人罪起訴陳男，士林地院下午將開羈押庭，決定是否續押陳男。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

計程車 殺人

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