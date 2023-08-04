竹聯明仁會橫行宜蘭逮12人 竟有T1聯盟新人球員簡賀宇

竹聯幫仁堂明仁會橫行宜蘭，新北警前天聯手宜蘭羅東警方逮12人到案，其中一名嫌犯竟是T1聯盟新人球員簡賀宇，警詢後昨依法移送宜蘭地檢署偵辦。

新北警方獲報，朱姓男子（24歲）自稱竹聯幫仁堂明仁會成員，在宜蘭地區橫行霸道，2022年7月成立人力派遣公司，吸收員工為旗下成員，長期苛刻欺壓人力公司員工外，若旗下成員工作不如預期，朱便動毆打或扣除薪資作為懲罰，甚至指揮旗下員工聚集滋事，今年4月底，自恃幫派背景，酒後與人發生糾紛後，指揮旗下成員林姓、陳姓、簡姓男子等9人，涉嫌持棍棒毀損被害人在宜蘭縣經營的米粉湯店，行徑十分囂張。