聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹聯明仁會橫行宜蘭逮12人 竟有T1聯盟新人球員簡賀宇
竹聯幫仁堂明仁會橫行宜蘭，新北警前天聯手宜蘭羅東警方逮12人到案，其中一名嫌犯竟是T1聯盟新人球員簡賀宇，警詢後昨依法移送宜蘭地檢署偵辦。
新北警方獲報，朱姓男子（24歲）自稱竹聯幫仁堂明仁會成員，在宜蘭地區橫行霸道，2022年7月成立人力派遣公司，吸收員工為旗下成員，長期苛刻欺壓人力公司員工外，若旗下成員工作不如預期，朱便動毆打或扣除薪資作為懲罰，甚至指揮旗下員工聚集滋事，今年4月底，自恃幫派背景，酒後與人發生糾紛後，指揮旗下成員林姓、陳姓、簡姓男子等9人，涉嫌持棍棒毀損被害人在宜蘭縣經營的米粉湯店，行徑十分囂張。
新北市中和偵查隊會同宜蘭縣警察局羅東警分局報請宜蘭地檢署檢察官指揮，前天兵分多路同步在宜蘭縣羅東鎮、五結鄉、台中市、新北市等處，查緝朱男等共12人到案，查扣子彈、棍棒、蝴蝶刀、ｋ他命、本票等相關證物，沒想到，其中一名嫌犯竟是T1聯盟今年新人選會的球員簡賀宇，警詢後昨將朱男等12人依法移送宜蘭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言