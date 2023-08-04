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竹聯明仁會橫行宜蘭逮12人 竟有T1聯盟新人球員簡賀宇

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

竹聯幫仁堂明仁會橫行宜蘭，新北警前天聯手宜蘭羅東警方逮12人到案，其中一名嫌犯竟是T1聯盟新人球員簡賀宇，警詢後昨依法移送宜蘭地檢署偵辦。

新北警方獲報，朱姓男子（24歲）自稱竹聯幫仁堂明仁會成員，在宜蘭地區橫行霸道，2022年7月成立人力派遣公司，吸收員工為旗下成員，長期苛刻欺壓人力公司員工外，若旗下成員工作不如預期，朱便動毆打或扣除薪資作為懲罰，甚至指揮旗下員工聚集滋事，今年4月底，自恃幫派背景，酒後與人發生糾紛後，指揮旗下成員林姓、陳姓、簡姓男子等9人，涉嫌持棍棒毀損被害人在宜蘭縣經營的米粉湯店，行徑十分囂張。

新北市中和偵查隊會同宜蘭縣警察局羅東警分局報請宜蘭地檢署檢察官指揮，前天兵分多路同步在宜蘭縣羅東鎮、五結鄉、台中市、新北市等處，查緝朱男等共12人到案，查扣子彈、棍棒、蝴蝶刀、ｋ他命、本票等相關證物，沒想到，其中一名嫌犯竟是T1聯盟今年新人選會的球員簡賀宇，警詢後昨將朱男等12人依法移送宜蘭地檢署偵辦。

竹聯幫仁堂明仁會橫行宜蘭，新北警前天聯手宜蘭羅東警方逮12人到案，其中一名嫌犯竟是T1聯盟新人球員簡賀宇（紅圈者 ）。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會橫行宜蘭，新北警前天聯手宜蘭羅東警方逮12人到案，其中一名嫌犯竟是T1聯盟新人球員簡賀宇（紅圈者 ）。記者王長鼎／翻攝

宜蘭 T1聯盟 竹聯幫 明仁會

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