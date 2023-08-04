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獨／不敵新竹強風 竹北市鷹架從天降砸2車
今天下午1點半，新竹縣竹北市嘉興路發生一起鷹架倒塌的案件，疑似因為風太大，鷹架竟然當場被吹垮，剛好有兩台車經過，遭砸落的鷹架所掩埋，幸好車內駕駛無受傷，目前新竹縣府工務處也到場了解狀況，後續將交由相關單位來處置，盡快恢復原貌。
今天下午該處正在施工，工人們在拆除房屋時，隨著一棟棟房子拆除時，鷹架受風面逐漸擴大，未料，突然一陣強風吹來，鷹架瞬間倒塌，此時有兩輛轎車經過，受到波及，幸好車內的民眾都平安，但也飽受驚嚇。目前竹北市嘉興路該處暫時無法通過，警方也到場了解中。
議員林禹佑也到場關心，他指出近期接連颱風，新竹的風也比較大，呼籲建商做好鷹架的防護措施，避免再次有鷹架倒塌意外。
議員朱健銘指出，颱風來臨時，風速本來就會比較快，這兩天要做相關拆除，就會有危險性，施工單位應確實做好交管，包含下方的車輛有否移置到安全之地，呼籲安全的措施要做到位。
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