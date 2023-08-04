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汽車插隊硬擠槽化線下五股匝道 駕駛恐吞1萬2罰單

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛自小客車疑錯過五股交流道，直接插隊右跨槽化線下去，差點擦撞後方駕駛，氣的駕駛將行車記錄器畫面上傳臉書社群。對此國道警方表示，尚未接獲民眾檢舉，檢視畫面該輛小客車已明顯違規，可依道交條例第33條1項4款及第33條1項12款開處，最高恐挨罰1萬2千元罰鍰。

有網友日前開車經過國道一高速公路南向五股路段，正準備排隊開下五股交流道前，一輛小客車突然從左側直接插入車隊，還一路違規向右跨越槽化線，旋即開下五股交流道，差點就碰撞後方車輛，氣的後方駕駛將行車紀錄器畫面，上傳臉書社群。

對此國道公路警察局第一公路警察大隊表示，尚未接獲民眾檢舉，檢視影像該車已違反道路交通管理處罰條例第33條1項4款之規定，駕駛人未依規定變換車道；及第33條1項12款之規定，駕駛人未依標線指示行車，分別開處兩張罰單，駕駛最高恐挨罰1萬2千元罰鍰。

國道警提醒，國道針對沿線幾處交通流量較大、出口匝道回堵嚴重之交流道出口鼻端處，設置高解析度攝影機（CCTV）錄影系統，舉發用路人未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規，警方都會依法製單。

呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，跨越槽化線或橫切車道等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，如果錯過交流道，應至下個交流道，勿有橫切車道危險行為，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規，確保國道行車安全。

小客車疑錯過五股交流道，直接違規插隊右跨槽化線開下匝道，恐吞1萬2罰單。圖／臉書《Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台》
小客車疑錯過五股交流道，直接違規插隊右跨槽化線開下匝道，恐吞1萬2罰單。圖／臉書《Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台》
小客車疑錯過五股交流道，直接違規插隊右跨槽化線開下匝道，恐吞1萬2罰單。圖／臉書《Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台》
小客車疑錯過五股交流道，直接違規插隊右跨槽化線開下匝道，恐吞1萬2罰單。圖／臉書《Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台》

國道 車道 警察

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