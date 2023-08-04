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影／高雄2男深夜亂停車 錢多到滿出來...攜30張金融卡洩身分

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄蕭姓、蔡姓男子前天凌晨將車牌遭註銷的車輛，大喇喇停在公車專用停車格上，引來巡邏警盤查，過程中，警意外發現駕駛座右側置物箱，千元大鈔竟多到滿出來，共34萬5000元，而後座踏板上，多達30張提款卡散落一地，經警訊後兩人才坦言車手身分，被依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。

鼓山分局指出，前晚旗津分駐所副所長林照祥、警員劉育賢、李彧丞等3人巡經旗津三路時，發現一部白色轎車詭異的停在公車專用停車格內，隨即趨前盤查，20歲駕駛蕭男表示，他在2周前自行購入這輛權利車，不過經警一查，該車號牌已遭註銷。

在盤查過程中，員警目視發現，車內駕駛座扶手置物箱裡竟有大量現金，蕭男見警方訝異的表情，連忙直說，這是他累積許久賺來的薪水，

不過，這時警員向車後座一看，地上踏板有30張提款卡，這時蕭男一改一派輕鬆的模樣，鐵青著臉說，這輛車已載過許多朋友，不知道是誰遺留的，而同行19歲蔡姓男子也搖頭否認持有。

經警初步了解，蕭、蔡2人皆從事勞力工作，對於車上出現高達34萬5000元現金及30張金融卡無法清楚說明來源，隨即帶所詳查。

經警查驗發現，30張金融卡中已有14張被列為警示帳戶，蕭、蔡二人自知無從狡辯，甫坦言是詐騙車手身分，當時正在旗津海岸公園等候上游指示取款，沒想到，會因為停等在公車專用停車格內，讓自己身分意外曝光。

高雄警方在犯嫌車上起獲34萬5千元現金。記者／古和純翻攝
高雄警方在犯嫌車上起獲34萬5千元現金。記者／古和純翻攝
高雄蕭姓、蔡姓男子無法說明車上金錢及金融卡來源，只好自曝車手身份。記者／古和純翻攝
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高雄警方在兩名犯嫌身上起獲手機四支及SIM卡。記者／古和純翻攝
高雄警方在兩名犯嫌身上起獲手機四支及SIM卡。記者／古和純翻攝
30張金融卡中有14張被列為警示帳戶。記者／古和純翻攝
30張金融卡中有14張被列為警示帳戶。記者／古和純翻攝

公車 車手 詐騙

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