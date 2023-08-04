影／先喘一下！台南毒品通緝犯遇警狂奔百米 體力不支求饒
40歲洪姓男子因毒品案被彰化地檢發布通緝，昨天南下台南找朋友，在安南區發現台南市警三分局巡邏警車經過，便心虛轉身拔腿就跑，兩名員警隨即下車追捕，洪男赤腳跑了約百米，氣喘吁吁躲進路旁巷弄內，「先喘一下」，他見兩警追了上來時，體力不支求饒。
警方調查，洪知道自己遭通緝，而他見到警車靠近，便心虛想跑，原以為警察應該追不到，怎知才跑100公尺就被攔停逮捕，直呼「下次不跑了！」
市警三分局安南派出所警員施帛廷、蔡丞諭，昨天下午2時許執行聯合查察勤務，正要到轄區超商阻詐宣導時，發現洪看到警車拔腿就跑，兩警察覺有異，隨即下車追捕。經過約百米的追逐，將洪追到路旁巷弄內，兩警聯手進入搜捕。
「先喘一下！」洪終因體力不支，不敵訓練有素的兩警，員警斥責「擱走啊」，他喘吁吁只能乖乖就範。經警方帶回派出所詢問後，依法將他解送歸案。
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