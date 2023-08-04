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士林補習班倒閉數月被追債 負責人陳屍屋內「屍首分離」腐壞難辨

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士林補習班倒閉數月被追討 負責人陳屍屋內「屍首分離」腐壞難辨

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市士林區某補習班年初遭控無預警倒閉，部分家長在該補習班網頁留言追討費用，也有人在補習班門前貼字條討款；該補習班負責人陳姓男子久未對外回應，前天被發現陳屍補習班內數月，且屍首分離，警方介入排除他殺可能，雖死者身上留有陳男身分證件，檢警後續仍將相驗比對確切身分，釐清死因。

據悉，該補習班位在台北市士林區中正路上，在該處經營至少2年多，今年3月間卻突然關門倒閉，引起部分家長質疑補習班惡意倒閉，上門追討費用，但負責人60歲陳姓男子未曾回應。

警方調查，不僅家長找不到人討款，該補習班租用他人房屋經營的，房東從3月起聯絡不上陳男，8月2日請友人上門查看，意外發現陳男陳屍屋內，嚇得立刻報警處理。

據了解，警方介入後排除他殺可能，初判陳男在補習班內輕生，因陳屍數月、時間過長，身體已嚴重腐爛，導致屍首分離；雖死者隨身攜帶錢包，裡頭放有陳男身分證件，但遺體已難辨識身分，檢警後續將進一步相驗確認身分，釐清確切死因。

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警方介入後排除他殺可能，初判陳男在補習班內輕生，因陳屍數月、時間過長，身體已嚴重腐爛，導致屍首分離。圖／翻攝自GoogleMaps
警方介入後排除他殺可能，初判陳男在補習班內輕生，因陳屍數月、時間過長，身體已嚴重腐爛，導致屍首分離。圖／翻攝自GoogleMaps

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