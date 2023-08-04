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恐怖針筒藏椅子縫隙民眾搭台鐵竟無辜被扎 台鐵報警追查

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

有民眾於社群平台DCARD指出，近日搭乘台鐵時竟有針筒藏在椅子縫隙，移動位置時手掌不小心戳到，事後台鐵僅說要釐清責任歸屬，不一定會賠償，讓他痛批「萬一得B肝我一輩子就這樣了！」對此，台鐵局表示，應為先前坐在該座位的旅客不當遺留注射針頭所致，已報警追查行為人，將持續關懷被針頭扎到的旅客。

有民眾於DCARD發文表示，近日搭乘台鐵時，手掌不慎被藏在椅子縫隙的針筒戳到，向台鐵人員反映對方僅表示，要釐清責任歸屬，不一定會賠償。他事後自己前往醫院抽血化驗，擔心因此感染B肝。有網友推論疑似為胰島素針筒，但仍有感染風險，也有網友直指台鐵應有責任。

台鐵局指出，經查該名旅客於8月3日搭乘372次列車從台東到新左營站，在座位上被藏在椅背與椅座縫隙的針頭扎到，當下372次列車長有通報新左營站，即請該旅客至醫院就醫檢查，旅客表示要回台東後再至醫院檢查。

台鐵局表示，此案應為先前坐在該座位的旅客不當遺留注射針頭所致，台鐵局已報警追查行為人；將持續關懷被針頭扎到的旅客，同時責成負責車掃作業的清潔公司，務必嚴格執行清掃工作，不得再有類似情形發生。至於是否有相關賠償事宜，台鐵局僅說，將持續關懷旅客。

民眾表示搭乘台鐵被藏在椅子縫隙的針筒戳到。本報資料照
民眾表示搭乘台鐵被藏在椅子縫隙的針筒戳到。本報資料照

台鐵

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