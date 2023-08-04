桃園復興翻車4死意外 抖出台電工程用非法移工

卡努颱風侵襲，桃園復興山區昨天傳出車輛翻覆邊坡意外，釀2名台籍男子、2名泰籍男子死亡，另有1對泰籍男女重傷在加護病房治療中；桃園市勞動局調查，事故車輛是台電電塔改建工程外包商的工程車，車上4名外勞均為非法移工，將追究聘僱非法移工的單位廠商相關責任並加以裁罰。

台電外包商工程車翻覆意外發生在昨天下午1時許，該車正準備前往復興山區進行電塔改建工程，結果行經台7線雪霧鬧橋附近轉彎處時，不慎翻落150米深的下邊坡，車上5男1女全摔出車外，造成台籍廖姓包商、田姓員工和泰國籍男子阿沙、阿有4人死亡，泰籍男子阿吉和女子阿林則有骨折情形，分別送往國軍桃園總醫院和聖保祿醫院加護病房救治。

事發後，桃園市勞動局配合勞動檢查處啟動職災個管關懷慰問機制，查出工程車上4名泰籍男女均為非法移工，死亡的阿沙和阿有是來台工作後行方不明，阿吉和阿林則是最近持觀光簽證來台，因此將追究聘僱非法移工責任。