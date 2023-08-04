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花蓮台11線現巨坑 遊覽車左後輪被「吃掉」困2小時
一輛遊覽車昨天傍晚要到遠雄海洋世界載運員工下班，行經台11線轉山嶺路，開到一半，左後輪掉入路面裂開的大坑洞，遊覽車動彈不得，請來吊車協助後才脫困；花蓮工務段表示，此處為蓋板溝，被壓壞後已緊急圈圍緊示，並通知廠商修復。
53歲的賴姓男子昨天駕駛遊覽車空車，要到遠雄海洋世界載送員工下班，下午5時45分，由台11線右轉山嶺路時，車身猛烈晃動一下就卡住，賴姓男子下車察看，才發現左後輪陷入一個大坑洞中，目測約50乘以50公分大小。
吉安警分局鹽寮派出所獲報，立刻趕到現場協助。副所長陳清雄表示，當時立即放上交通錐提醒用人注意，並實施交通管制。遊覽車請來吊車，將遊覽車吊起，鋪墊鐵板後，以倒車方式脫離坑洞，在晚間近8時脫困。賴姓司機酒測值為0，遊覽車為空車，沒人受傷。
公路總局花蓮工務段表示，因該處蓋板溝遭壓壞才出現坑洞，昨天已緊急圈圍緊急，並通知廠商盡速修復。
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