影／颱風天假冒檢警騙不倒女會計 將計就計報警逮20歲詐騙車手
詐騙集團昨趁颱風天假冒檢警以監管帳戶為由欲詐騙柯姓女會計，柯女將計就計向板橋警方報案，警方埋伏成功逮捕詐騙車手江姓男子，警詢後依詐欺罪嫌法移送新北地檢署偵辦。
板橋警分局信義派出所員警昨天颱風天中午12時許，接獲從事會計柯姓婦人（51歲）報案，指稱疑遭詐騙集團以假檢警謊稱帳戶遭監管的方式，相約在板橋區和平路一處旅館交付提款卡。
昨天下午4時許，警方趁詐騙集團車手江姓男子（20歲）依約前來取提款卡，當場逮捕並現場查扣犯罪聯繫用手機1支、保密協定1張、財產證明申請書1張、暫時庭申請書1張、內有14萬餘元中國信託銀行帳戶、玉山銀行帳戶內有44萬餘元的提款卡2張等證物。
被害人柯姓婦人表示，幸好警方即時查獲詐欺犯嫌，保住提款卡內金錢，也避免提款卡遭詐欺集團使用，否則她真的在「卡努颱風天」變成「卡奴」，她也笑稱，詐騙犯嫌被警察當場抓到，真的就要「停班停課了」，同時十分感謝警方颱風期間的努力，讓她沒有遭受財務損失。
板橋警分局長黃南山呼籲，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或 存簿，提醒民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「收取證物 款項」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙手法，積欠健保、電費用均是用紙本通知繳費，現行法令檢警更不可能用電話做筆錄及傳真公文，因為公文必定有蓋上政府相關機關或單位的關防紙本，類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及 165反詐騙臉書上都有介紹，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。
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