颱風夜買烤雞撞上穿越馬路婦人 騎士傷重不治

彰化縣和美鎮昨晚颱風夜發生一起死亡車禍，44歲林姓男子騎機車行經和美鎮彰新五段，與穿越馬路的54歲胡姓婦人發生碰撞，林男摔車後，當場失去生命跡象，救護員前往搶救經送醫仍傷重不治，胡婦則是重傷，詳細事故原因，警方仍在調查。

昨晚接近8點多時，林男帶了一隻烤雞騎機車正要返家，而胡女到超商買啤酒後穿越馬路，與林男碰撞，胡女被撞飛倒在路邊，林男則連人帶車噴飛30公尺遠處，最後滑行到行人穿越道前。

車禍現場一片狼藉，機車零件碎片散落，還可見啤酒罐及一袋烤雞，居民聽到碰撞巨響跑出來查看，當時胡婦的丈夫正在附近小吃店用餐，也出來查看，發現妻子發生意外，立即打電話叫救護車，居民則拿三角錐疏導交通。

因撞擊力道大，胡男當場失去生命跡象，送醫仍不治，他疑似訂購一袋大賣場的烤全雞，騎機車外出取貨，卻發生意外；胡婦則臉部紅腫瘀血、背部擦傷、右手及兩腿封閉性骨折，幸好意識清楚。