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天使輪漏油船東不理 海委會已開3罰單共190萬

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導

帛琉籍天使輪在高雄港外海沉沒，其船艙內殘留近500噸燃料因船身破損有些許洩漏，所幸在潛水人員下水堵漏後已有效控制，待日後執行抽油作業，但其亞塞拜然船東事發至今都持「擺爛」態度，海委會在昨晚已開出3張，共190萬罰單，並限制船員出境。

海委會主委管碧玲表示，「天使輪」沉沒至今，未採取任何行動防治海洋汙染，先前已向船東開出2張共90萬罰單，昨天再開出100萬罰單，也持續限制船員出境，所幸在跨單位努力下，海面上發現油汙已大幅減少。

管碧玲說，截至昨天為止，海面上油汙已大幅減少，雖然Sentinel-1雷達衛星監測在沉船處南方有發現疑似油汙，經海巡署派遣4艇31人及屏東艦29人均未發現油汙，轄內各岸巡隊也未發現，這是潛水人員辛苦堵漏結果。

目前在在相關單位審議後，已原則同意殘油移除作業，港務公司說明，已著手進行準備，以利卡努颱風遠離且海氣象許可後，儘速展開油艙殘油抽除作業，目前也已初步完成船身堵漏作業，不過近日受卡努颱風外圍環流影響下，暫無法出海進行各項作業。

目前在相關單位堵漏、清除海面油汙作業下，目前海面油汙已大幅減少。圖／海委會提供
目前在相關單位堵漏、清除海面油汙作業下，目前海面油汙已大幅減少。圖／海委會提供
海委會已針對天使輪船東對油汙擴散置之不理，開出3張共190萬罰單。圖／海委會提供
海委會已針對天使輪船東對油汙擴散置之不理，開出3張共190萬罰單。圖／海委會提供

卡努颱風 罰單 海巡署 海洋汙染

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