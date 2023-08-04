不知觸法...宜蘭木工兄弟10年撿漂流木製工藝品 恐遭罰百萬元

宜蘭五結鄉60多歲吳姓兄弟約10年前開始，會撿拾利澤海灘上沖刷下來的漂流木，製成工藝品販售；今年1月保七總隊第四大隊接獲報案，循線搜查，查獲共重1636公斤的檜木，估計市價近10萬元，依涉犯森林法及竊盜、侵占等罪嫌，將全案函送地檢署偵辦。

警方表示，去年1月底，接獲民眾報案稱五結海灘一帶有2名可疑人士，夜間常駕駛小貨車到海灘搬運木材，疑為山老鼠，遂調閱監視器，發現2人會將大型漂流木鋸成小段，載運到五結附近多處空地存放。

警方依監視器畫面循線追查，鎖定吳男，2月23日向地方法院聲請搜索票，在吳男戶籍地附近5處空地扣得13件共1.46立方公尺、1636公斤重的木材，經林業署人員辨識，是產自國有林班地、沿蘭陽溪漂流到海灘的貴重紅檜、扁柏等，估計市價將近10萬元。

吳男供稱，他與哥哥從民國102年開始，就會在颱風或大雨過後，開貨車到利澤海灘撿拾漂流木，載回家製成木藝品販售，但並不知道這樣的行為違反何種法律；警方調查，吳姓兄弟撿拾漂流木後僅製成木製品販賣，沒有發現上游集團。