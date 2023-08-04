中市府暑假加強稽查違法白牌車 違法營業重罰10萬又扣牌
暑假旅遊旺季，很多外地觀光客來台中，可能選擇搭乘計程車代步。台中市交通局近日會同警察局及台中區監理所，針對白牌車違規載客的交通場站、營區、旅遊區等熱點展開聯合稽查，現場未查獲違法白牌車。交通局表示，民眾須注意白底紅字的車牌，才是合法營業計程車，一般自用車輛若私下違法載客，查獲將依規開罰10萬元至2500萬元，維護合法計程車工作權及乘客權益。
交通局長葉昭甫表示，民眾有搭車外出需求時，務必選擇搭乘合法經營計程車，不論是一般黃色計程車及多元化計程車都可以從車牌來辨識，車牌如是「白底紅字」即為合法的營業計程車，合法計程車受政府監督，民眾除搭乘有保障外，如出現搭乘糾紛時，消費者也才能獲得政府適時協助，以確保搭車權益。
交通局表示，計程車提供民眾方便搭乘到目的地的服務，吸引很多人投入計程車市場營業，但坊間有自用車車主私下成立叫車群組攬客，以其車輛搭載乘客，並收取報酬賺外快，除違反公路法，更影響乘客權益，違規駕駛除依公路法吊扣駕照及車輛牌照4個月外，同時處以10萬元至2500萬元罰鍰。
葉昭甫強調，交通局針對非法白牌車，除會同相關單位主動稽查民眾反映熱點外，也輔以民眾檢舉，逐步協助將非法營業的白牌車轉型，合法計程車受政府監督，民眾若有搭車外出需求時，務必搭乘合法計程車，同時選擇合法計程車業者所提供的叫車軟體，切勿以非法網路群組叫車，保障乘車安全。
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