台南麻豆皮革廠清晨傳工安意外 泰籍移工4指慘遭截斷
台南市麻豆區一處皮革廠今天清晨驚傳工安意外，一名44歲的泰籍移工操作機械時，右手不慎遭到機械捲入，右手手指當場夾斷、血肉模糊，同事發現後趕緊停機將手部抽出，他臉色蒼白但意識清醒直喊痛，救護人員將他送往永康奇美醫院救治中，暫無生命危險。
南市消防局今天清晨5時08分接獲報案，麻豆區麻佳路二段一處皮革工廠有工人受傷，疑似手指遭夾斷，已經從機器脫困，立刻派遣佳里分隊前往現場救援。
救護人員抵達時，這名受傷的泰籍移工已經脫困，由同事陪同站在工廠門口等候，意識清楚但面無血色，初步檢傷後發現，右手除大拇指外都有指節被截斷，斷指則留在橡皮手套中，救護人員將傷口止血包紮後，連同斷指一起送往奇美醫院救治，目前正安排手術中。
據了解，傷者疑似在啟動機器時，未按照標準流程操作，導致右手不甚遭到輸送帶捲入，他大喊呼叫，同事趕緊停機，才未造成進一步傷害。
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