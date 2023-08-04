影／台南婦遭詐425萬報警 「面繳專員」栽跟頭、把風男也落網

台南安平區有名婦人日前聽信投資群組「股市分析師」的小道消息，陸續以現金交付投資顧問公司達425萬多元，後因出金需要高額手續費才驚覺不對勁，上月29日向市警四分局報案，前晚雙方再次約定在中西區面交90萬時，警方當場逮捕18歲夏姓車手及把風的22歲劉姓男子送辦。

自稱投資公司「面繳專員」夏姓男子前晚再向婦人詐取90萬時，被警方當場逮捕。圖／讀者提供

警方指出，這是典型的投資詐騙手法；詐騙集團常以高收益、低風險、穩賺不賠的話術，誆騙被害人投資股票或基金；詐騙集團利用人性弱點，讓被害人在投資初期可定期定額獲取小額收益，後續再加碼投入大額資金時，卻被以各種理由或條件限制出金取得獲利，甚至凍結帳號，令被害人血本無歸。

市警四分局華平派出所受理後，警方組成專案小組，迅速完成計畫部署，前天晚間6時許雙方再次約定在中西區面交現金90萬時，偵查隊長、華平派出所派員現場埋伏查緝。

當夏男一現身，向婦人收取現金之際，員警一擁而上將他壓制逮捕，而在逮捕過程中，專案人員眼尖發覺周遭劉男將手機棄置在路旁花圃內，神色舉止有異，立即上前盤查，發現其手機內與收取現金相關訊息，為夏男把風盯梢的共犯而一併逮捕。