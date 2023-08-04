靠手臂星形刺青找到家屬 台中雙寮海堤無名屍確認身分

台中市大甲區雙寮海堤上月底發現一具無名男屍，當時採檢相關生物跡證比對皆無結果，警員陳榮志不放棄，逐一比對警政失蹤人口報案紀錄，發現失蹤者30歲鄭男左手腕小臂星形刺青特徵與死者相符，順利聯繫家屬指認。鄭父悲痛感謝警方用心，讓兒子能早日歸土，不再漂泊。

上月29日早上9點多，大甲區雙寮海堤外海濱岸邊發現一具男性無名屍，大甲警分局西崎派出所警員陳榮志到場，死者身上沒有證件，採證生理跡證比對、近期警政機關受理失蹤人口案件，也無相符特徵。

陳榮志依無名屍程序報請台中地檢署檢察官刑事相驗外，仍繼續查詢落水處大甲區松柏漁港潮汐水流情形，調閱落水處沿途監視器紀錄逐一比對，仍未有進展。

陳榮志不放棄，隔天傍晚6點多再度比對警政失蹤人口報案紀錄，發現苗栗縣警局通霄分局社苓派出所當天受理47歲鄭男通報協尋30歲兒子的失蹤人口資料，經比對鄭男兒子配戴佛像項鍊、左手腕小臂有星形刺青等特徵，與死者身上特徵相符，立即通知家屬。

鄭父趕到所內查看相關照片，指認出兒子身分，悲痛說兒子與祖父母同住，可能因年初祖母逝世而一時想不開，感謝警察抽絲剝繭，讓兒子早日入土為安，也讓家屬安心。